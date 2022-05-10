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    Пожар вспыхнул на турецком судне возле порта Темрюк в Краснодарском крае

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пожар вспыхнул на турецком судне возле порта Темрюк в Краснодарском крае

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    pixabay.com

    Судно, принадлежащее турецкой компании, загорелось недалеко от порта Темрюк в Краснодарском крае. О происшествии рассказали представители Росморречфлота.

    По предварительным данным, огонь вспыхнул в надстройке корабля. Члены экипажа, состоящего из граждан Турции и Индии, не стали обращаться за помощью и заявили, что справятся с возгоранием своими силами. В результате инцидента утечка загрязняющих веществ в Черное море не зафиксирована.

    Ранее поврежденный из-за пожара ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке, сообщало издание РИАМО.

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