Пожар вспыхнул на турецком судне возле порта Темрюк в Краснодарском крае

По предварительным данным, огонь вспыхнул в надстройке корабля. Члены экипажа, состоящего из граждан Турции и Индии, не стали обращаться за помощью и заявили, что справятся с возгоранием своими силами. В результате инцидента утечка загрязняющих веществ в Черное море не зафиксирована.