Пожар в жилом доме Свердловской области унес жизни трех человек

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Частный жилой дом загорелся в селе Мезенское, расположенном в Свердловской области. О происшествии сообщили в Главном управлении МЧС по региону.
В результате возгорания пострадали два человека. Также сообщается о троих погибших, двое из которых — дети.
«Пострадали пять человек, из них трое детей, госпитализированы в медучреждение», — отметили в МЧС.
К моменту приезда пожарных огонь распространился на площадь в 100 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано спустя 40 минут. На месте работают специальные службы. Устанавливаются детали и причины произошедшего.
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