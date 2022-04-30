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    Пожар в жилом доме Свердловской области унес жизни трех человек

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пожар в жилом доме Свердловской области унес жизни трех человек

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    Частный жилой дом загорелся в селе Мезенское, расположенном в Свердловской области. О происшествии сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

    В результате возгорания пострадали два человека. Также сообщается о троих погибших, двое из которых — дети.

    «Пострадали пять человек, из них трое детей, госпитализированы в медучреждение», — отметили в МЧС.

    К моменту приезда пожарных огонь распространился на площадь в 100 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано спустя 40 минут. На месте работают специальные службы. Устанавливаются детали и причины произошедшего.

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