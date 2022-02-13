Пожар в частном доме унес жизни четырех жителей Ачинска

Возгорание произошло в частном жилом доме в Красноярском крае. В результате случившегося погибли четыре человека, сообщают источники в экстренных органах.

Пожар занялся в доме в городе Ачинск. К месту случившегося прибыли спецслужбы Красноярского края и бригада скорой помощи. Позже были обнаружены тела четырех погибших. Их личности устанавливаются. Причины и подробности уточняются, пишет РЕН ТВ.

Еще один пожар произошел накануне в Якутии. В результате возгорания в частном доме погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка. По данным регионального МЧС, огонь распространился по площади 70 квадратных метров. Прокуратура организовала проверку, пишет телеканал «360».

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