Пожар в частном доме унес жизни четырех жителей Ачинска

Пожар в частном доме унес жизни четырех жителей Ачинска Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Возгорание произошло в частном жилом доме в Красноярском крае. В результате случившегося погибли четыре человека, сообщают источники в экстренных органах.

Пожар занялся в доме в городе Ачинск. К месту случившегося прибыли спецслужбы Красноярского края и бригада скорой помощи. Позже были обнаружены тела четырех погибших. Их личности устанавливаются. Причины и подробности уточняются, пишет РЕН ТВ.

Еще один пожар произошел накануне в Якутии. В результате возгорания в частном доме погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка. По данным регионального МЧС, огонь распространился по площади 70 квадратных метров. Прокуратура организовала проверку, пишет телеканал «360».

 
загрузка...
 
жилой дом пожар смерть
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru