Пожар произошел на пункте приема вторсырья в Омске

Житель Челябинской области недавно скончался в результате

возгорания в своем автомобиле. Транспортное средство загорелось после

столкновения с бетонной опорой магистрального трубопровода. Водитель не смог

выбраться из машины и скончался прямо за рулем, передает телеканал

«360».