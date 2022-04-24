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    Пожар произошел на пункте приема вторсырья в Омске

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пожар произошел на пункте приема вторсырья в Омске

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    pixabay.com

    Возгорание случилось на пункте приема вторсырья в Омске. Информацией
    об этом поделились сотрудники экстренных служб.

    Площадь пожара может составлять до пяти тысяч квадратных
    метров. Об этом передают РИА Новости.

    Житель Челябинской области недавно скончался в результате
    возгорания в своем автомобиле. Транспортное средство загорелось после
    столкновения с бетонной опорой магистрального трубопровода. Водитель не смог
    выбраться из машины и скончался прямо за рулем, передает телеканал
    «360»    .

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