Пожар произошел на пункте приема вторсырья в Омске

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Возгорание случилось на пункте приема вторсырья в Омске. Информацией
об этом поделились сотрудники экстренных служб.
Площадь пожара может составлять до пяти тысяч квадратных
метров. Об этом передают РИА Новости.
Житель Челябинской области недавно скончался в результате
возгорания в своем автомобиле. Транспортное средство загорелось после
столкновения с бетонной опорой магистрального трубопровода. Водитель не смог
выбраться из машины и скончался прямо за рулем, передает телеканал
«360».
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