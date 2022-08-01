Пожар охватил культовую киностудию «Чинечитта» в Риме

На полыхающей «Чинечитте» были созданы в том числе «Римские каникулы», «Бен Гур», «Ромео и Джульетта» Франко Дзефирелли и «Казанова» Федерико Феллини. Также здесь работали Роберто Росселлини, Лукино Висконти, Серджио Леоне, Бернардо Бертолуччи, Френсис Форд Коппола и Мартин Скорсезе. От огня пострадала часть павильона, где Марко Дентичи воссоздал образ Флоренции эпохи Возрождения, а также декорации к телесериалу Соррентино «Молодой папа».