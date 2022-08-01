Новости0

Пожар охватил культовую киностудию «Чинечитта» в Риме

Пожар охватил культовую киностудию «Чинечитта» в Риме
pxhere.com

Мощный пожар вспыхнул на территории культовой киностудии «Чинечитта» в Риме. Огонь уже нанес существенный урон колыбели популярного итальянского кино. 

На полыхающей «Чинечитте» были созданы в том числе «Римские каникулы», «Бен Гур», «Ромео и Джульетта» Франко Дзефирелли и «Казанова» Федерико Феллини. Также здесь работали Роберто Росселлини, Лукино Висконти, Серджио Леоне, Бернардо Бертолуччи, Френсис Форд Коппола и Мартин Скорсезе. От огня пострадала часть павильона, где Марко Дентичи воссоздал образ Флоренции эпохи Возрождения, а также декорации к телесериалу Соррентино «Молодой папа». 

 

киностудия пламя пожар рим чинечитта
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.