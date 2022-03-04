Пожар начался в административном корпусе на территории Запорожской АЭС

Пожар начался в административном корпусе на территории Запорожской АЭС Новости
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Пожар начался на территории украинской Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает представитель пресс-службы АЭС Андрей Туз.

Пожар зафиксировали на территории. Горит не сама АЭС, а административный корпус и одна машина на парковке.

Украинские СМИ публикуют кадры, на которых над постройками на территории АЭС поднимается дым. О причинах возгорания не сообщается. Официальных комментариев от властей Украины пока не поступало.

На Запорожской АЭС эксплуатируются атомные реакторы повышенной безопасности. Привести их в неисправное состояние крайне сложно, поскольку они обладают несколькими степенями защиты.

Управляющая компания «Энергоатом» ранее отмечала, что все украинские АЭС работают штатно. Нарушений условий безопасной эксплуатации нет.

 
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