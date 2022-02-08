Пожар на фабрике в Пермском крае привел к гибели более 33 тыс. птиц

Пожар на фабрике в Пермском крае привел к гибели более 33 тыс. птиц Новости
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Мощное пламя вспыхнуло на территории крупной фабрики в Пермском крае. В результате возгорания погибли более 33 тысяч птиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Согласно предварительным данным, общая площадь возгорания составляет 1,7 тыс. квадратных метров. Информации о пострадавших или погибших среди людей не поступало.

В настоящий момент на месте пожара работают сотрудники МЧС. Причины и обстоятельства возгорания станут известны после проверки, в ходе которой будет определена и сумма нанесенного птицефабрике ущерба.

 
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