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Пожар едва не произошел в жилом доме в Кирове из-за выброшенного с балкона окурка

Пожар едва не произошел в жилом доме в Кирове из-за выброшенного с балкона окурка
Photo by form PxHere

Пожар едва не произошел в одном из жилых домов в Кирове из-за выброшенного с балкона тлеющего окурка. Очевидец инцидента рассказал о случившемся в местном сообществе в социальной сети. 

Курильщик, из-за которого едва не загорелась квартира, проживает на улице Солнечной, 45, сообщает портал информационный портал «Первоисточник». По имеющимся данным, мужчина завершил перекур, после чего выбросил непотушенный окурок в окно.

«Обращаюсь к курильщикам, неужели Вам так сложно поставить пепельницу рядом с собой? Что за дикая привычка скидывать сигареты вниз?» — возмущался владелец балкона в социальной сети.

Тлеющий окурок угодил на соседский балкон. Хозяева квартиры были дома, и трагедии удалось избежать. 

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RusNewsToday24
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