Пожар едва не произошел в жилом доме в Кирове из-за выброшенного с балкона окурка

Пожар едва не произошел в одном из жилых домов в Кирове из-за выброшенного с балкона тлеющего окурка. Очевидец инцидента рассказал о случившемся в местном сообществе в социальной сети.
Курильщик, из-за которого едва не загорелась квартира, проживает на улице Солнечной, 45, сообщает портал информационный портал «Первоисточник». По имеющимся данным, мужчина завершил перекур, после чего выбросил непотушенный окурок в окно.
«Обращаюсь к курильщикам, неужели Вам так сложно поставить пепельницу рядом с собой? Что за дикая привычка скидывать сигареты вниз?» — возмущался владелец балкона в социальной сети.
Тлеющий окурок угодил на соседский балкон. Хозяева квартиры были дома, и трагедии удалось избежать.