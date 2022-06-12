Пожаловавшемуся на безденежье Меладзе посоветовали продать дом в Италии

Певец Валерий Меладзе рассказал о своем разочаровании в шоу-бизнесе. При этом артист, по слухам, испытывает финансовые трудности, пишет «Киноафиша».
Подписчики артиста в соцсетях не смогли посочувствовать ему. Пользователи посоветовали композитору поправить свое финансовое положение, продав роскошную заграничную недвижимость.
«Продай дом в Италии, раз денег не хватает», — с иронией заметили пользователи соцсети.
Сам Меладзе пока ничего не ответил по этому поводу. Артист перестал давать крупные концерты еще этой весной.
В прошлом месяце Меладзе сделал неожиданное заявление. Он сообщил, что намерен завершить музыкальную карьеру. Вместо этого артист теперь хочет работать по специальности — заниматься наукой.