Поздравление Путина в честь дня рождения Валиевой попало на видео

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Президент России Владимир Путин обратился к фигуристке Камиле Валиевой по случаю дня рождения.
Он поздравил спортсменку, подарив девушке букет цветов. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале «Соловьев Live». Путин поднял бокал шампанского за Валиеву и стукнулся с ней, произнеся тост «за именинницу».
Ранее глава государства поздравил с юбилеем артиста Филиппа Киркорова. Певцу исполнилось 55 лет, Путин пожелал ему здоровья и покорения новых творческих высот. Президент напомнил, что Киркорову удалось завоевать народную любовь в качестве эстрадного исполнителя.
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