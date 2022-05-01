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    Поздравление Путина в честь дня рождения Валиевой попало на видео

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Поздравление Путина в честь дня рождения Валиевой попало на видео

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Президент России Владимир Путин обратился к фигуристке Камиле Валиевой по случаю дня рождения.

    Он поздравил спортсменку, подарив девушке букет цветов. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале «Соловьев Live». Путин поднял бокал шампанского за Валиеву и стукнулся с ней, произнеся тост «за именинницу».

    Ранее глава государства поздравил с юбилеем артиста Филиппа Киркорова. Певцу исполнилось 55 лет, Путин пожелал ему здоровья и покорения новых творческих высот. Президент напомнил, что Киркорову удалось завоевать народную любовь в качестве эстрадного исполнителя.

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