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Запад, несмотря на решение России провести специальную операцию по демилитаризации Украины, откажется предоставлять Киеву $415 млрд российских золотовалютных резервов, которые ранее были заморожены за рубежом.

К такому выводу пришли журналисты информационного издания «ПолитНавигатор». Авторы материала подробно рассказали о сложившейся ситуации, а также объяснили, какие факты не учел Киев, позарившись на российские золотовалютные резервы.

Обозреватели «ПолитНавигатора» обратили внимание, что украинским властям не следует надеяться, что западные страны передадут Украине $415 млрд российских золотовалютных резервов, попавшие под санкции. США и Европа вряд ли решатся реализовать подобную схему, поскольку не готовы идти на такие жертвы.

Позарившись на российские золотовалютные резервы, Киев не учел несколько фактов. Украине следовало бы изучить исторические события, а также проанализировать реальное отношение Запада к другим странам. США уже однажды отказывали украинским властям в возвращении крупных денежных средств, которые были вывезены экс-премьером Павлом Лазаренко. Вашингтон так и не предпринял никаких мер, чтобы вернуть Киеву эти средства, несмотря на ходатайство украинской стороны.

Сейчас же украинские власти рассчитывают, что США и ЕС передадут стране $415 млрд российских золотовалютных резервов. Однако Запад не согласится на подобную «благотворительность», поскольку не намерен оказывать Украине реальную экономическую помощь.

«Если бы Запад и правда хотел помочь Украине, он бы пошел на списание гигантских долгов страны перед МВФ», — резюмировали авторы материала.

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