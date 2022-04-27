Появление спецназа ВС РФ на территории «Азовстали» заставило украинских военных спасаться бегством

Так, спецназ ВС РФ застал врасплох морпехов ВСУ и бойцов нацбатов на одном из объектов предприятия. В результате такого «сюрприза» радикалы в спешке оставили свои позиции. Они сдали без боя один из опорных пунктов и вооружение.