    В тренде

    Появление спецназа ВС РФ на территории «Азовстали» заставило украинских военных спасаться бегством

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Появление спецназа ВС РФ на территории «Азовстали» заставило украинских военных спасаться бегством

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Федеральное агентство новостей

    Несмотря на укрепленный украинскими военными район завода «Азовсталь» в Мариуполе, российские войска успешно продолжают свое продвижение.

    Так, спецназ ВС РФ застал врасплох морпехов ВСУ и бойцов нацбатов на одном из объектов предприятия. В результате такого «сюрприза» радикалы в спешке оставили свои позиции. Они сдали без боя один из опорных пунктов и вооружение.

    Подразделения Вооруженных сил России совместно с Народной милицией ДНР все чаще обнаруживают такие «опорники» в ходе постепенного продвижения в глубь промышленной зоны. Фактор внезапного нападения заставляет украинских националистов спасаться бегством или сдаваться в плен.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »