Появление спецназа ВС РФ на территории «Азовстали» заставило украинских военных спасаться бегством

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Несмотря на укрепленный украинскими военными район завода «Азовсталь» в Мариуполе, российские войска успешно продолжают свое продвижение.
Так, спецназ ВС РФ застал врасплох морпехов ВСУ и бойцов нацбатов на одном из объектов предприятия. В результате такого «сюрприза» радикалы в спешке оставили свои позиции. Они сдали без боя один из опорных пунктов и вооружение.
Подразделения Вооруженных сил России совместно с Народной милицией ДНР все чаще обнаруживают такие «опорники» в ходе постепенного продвижения в глубь промышленной зоны. Фактор внезапного нападения заставляет украинских националистов спасаться бегством или сдаваться в плен.
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