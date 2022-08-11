Джонни Депп в роли Людовика XV в фильме “Фаворитка”

В сети появился первый кадр с Джонни Деппом в роли короля Людовика XV — актер принимает участие в фильме “Фаворитка” режиссера Майвенн Ле Беско. Фотографию опубликовало издание Deadline.

Историческая драма расскажет о жизни последней любовницы короля Людовика XV Жанны Дюбарри, которая происходила из рабочего класса и использовала свой ум и обаяние для того, чтобы подняться по социальной лестнице. Главную роль в картине исполнит сама Майвенн Ле Беско.

Фильм выйдет на экраны в следующем году, точные даты релиза пока не называются.

Роль Людовика XV станет первой для Джонни Деппа за последние три года: он лишился проектов в кино из-за обвинений в насилии со стороны своей бывшей жены Эмбер Херд. В мае суд признал слова Эмбер клеветой.

Ранее Джонни Депп подписал новый контракт с Dior на рекламу мужского аромата Sauvage — актер представлял его с 2015 года. После обвинений со стороны Эмбер Херд реклама с участием Деппа перестала транслироваться по телевидению в США, однако после его победы в суде показы возобновились.