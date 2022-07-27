Появилось видео затопленного села Ильинка в Читинской области

Ильинку начало затапливать после сильного ливня, который с небольшими перерывами шел в течение трех дней, сообщает сетевое издание ZabNews. Сейчас сотрудники МЧС и жители ближайшего Новоторицка пытаются добраться в село, чтобы передать продукты тем, кто не успел эвакуироваться.