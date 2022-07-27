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Появилось видео затопленного села Ильинка в Читинской области

Появилось видео затопленного села Ильинка в Читинской области
pxhere.com

Утром 27 июля объявили эвакуацию жителей села Ильинка, когда порядка семнадцати домов затопило до самых окон. Через несколько часов после этого вздувшаяся река Кручина смыла единственный мост, по которому людей можно было вывезти из села.

Ильинку начало затапливать после сильного ливня, который с небольшими перерывами шел в течение трех дней, сообщает сетевое издание ZabNews. Сейчас сотрудники МЧС и жители ближайшего Новоторицка пытаются добраться в село, чтобы передать продукты тем, кто не успел эвакуироваться.

Журналисты ZabNews опубликовали видео затопленного села. Запись сделана днем, когда в поселке уже работали сотрудники МЧС. Спасатели пытаются эвакуировать оставшихся жителей.

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