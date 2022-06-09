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Появились снимки со свадьбы сына магната Киселева и певицы Елены Север

Появились снимки со свадьбы сына магната Киселева и певицы Елены Север
Vadim Tarakanov/Global Look Press

Сын основателя группы «Земляне» Владимира Киселева певец ВладиМир вступил в брак со своей избранницей по имени Екатерина. Торжественное мероприятие прошло 7 июня.

До замужества ВладиМир и Екатерина состояли в отношениях около шести лет. Свадьба сына Киселева прошла в элитном загородном комплексе. Из знаменитостей на ней присутствовали: тренер Ирина Винер-Усманова, певец ЮрКисс, рэпер Мот и Люся Чеботина. Снимками с мероприятия поделился Telegram-канал.

Молодой певец ВладиМир — продолжатель творческого рода. Его отец Владимир Киселев — один из известных музыкантов СССР и один из создателей группы «Земляне», оставивший в начале нулевых музыку и занявшийся бизнесом. Мать певца — Елена Север — также занимается творчеством.

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RusNewsToday24
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