Появились снимки со свадьбы сына магната Киселева и певицы Елены Север

Сын основателя группы «Земляне» Владимира Киселева певец ВладиМир вступил в брак со своей избранницей по имени Екатерина. Торжественное мероприятие прошло 7 июня.
До замужества ВладиМир и Екатерина состояли в отношениях около шести лет. Свадьба сына Киселева прошла в элитном загородном комплексе. Из знаменитостей на ней присутствовали: тренер Ирина Винер-Усманова, певец ЮрКисс, рэпер Мот и Люся Чеботина. Снимками с мероприятия поделился Telegram-канал.
Молодой певец ВладиМир — продолжатель творческого рода. Его отец Владимир Киселев — один из известных музыкантов СССР и один из создателей группы «Земляне», оставивший в начале нулевых музыку и занявшийся бизнесом. Мать певца — Елена Север — также занимается творчеством.