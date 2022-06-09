Появились снимки со свадьбы сына магната Киселева и певицы Елены Север

До замужества ВладиМир и Екатерина состояли в отношениях около шести лет. Свадьба сына Киселева прошла в элитном загородном комплексе. Из знаменитостей на ней присутствовали: тренер Ирина Винер-Усманова, певец ЮрКисс, рэпер Мот и Люся Чеботина. Снимками с мероприятия поделился Telegram-канал.