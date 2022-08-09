Появились подробности продуктового соглашения между Россией и Украиной

Многостороннее соглашение между Турцией, Россией, Украиной и ООН было подписано в Стамбуле 22 июля. Детали продуктовой сделки передает РИА Новости.
Согласно одобренному документу, стороны не должны предпринимать каких-либо попыток «напасть» на торговые или гражданские суда. Данное правило распространяет на портовые сооружения. При движении кораблей по гуманитарному коридору будет действовать так называемая буферная зона.
«Размер буферной зоны составляет 10 морских миль (18,52 километра. — Прим. ред.) вокруг судна при движении по морскому гуманитарному коридору. Буферная зона перемещается вместе с судном», — говорится в тексте сделки.
Еще одно правило, которое входит в продуктовое соглашение между странами, касается военных объектов. Боевым кораблям, самолетам или беспилотникам нельзя приближаться к торговому судну ближе чем на 18,5 километра.