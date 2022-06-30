Появились первые кадры с освобожденными из украинского плена военнослужащими ВС РФ

Соответствующее видео опубликовал у себя в социальных сетях корреспондент ВГТРК Андрей Руденко, который пообщался с бывшими военнопленными. один из них рассказал, что находился поочередно в СИЗО Николаева, Винницы и Запорожья. Другой российский военный сообщил, что полтора месяца его содержали в подвале в Киеве, а затем перевели в Полтаву, еще позже в Запорожье. По признанию мужчины, в плену он подвергался пыткам со стороны надзирателей.