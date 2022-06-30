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Появились первые кадры с освобожденными из украинского плена военнослужащими ВС РФ

Появились первые кадры с освобожденными из украинского плена военнослужащими ВС РФ
Федеральное агентство новостей

Первые кадры с военнослужащими Вооруженных сил России, освобожденными из украинского плена, появились в Сети.

Соответствующее видео опубликовал у себя в социальных сетях корреспондент ВГТРК Андрей Руденко, который пообщался с бывшими военнопленными. один из них рассказал, что находился поочередно в СИЗО Николаева, Винницы и Запорожья. Другой российский военный сообщил, что полтора месяца его содержали в подвале в Киеве, а затем перевели в Полтаву, еще позже в Запорожье. По признанию мужчины, в плену он подвергался пыткам со стороны надзирателей.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели обмен пленными 29 июня по формуле «144 на 144». Как отмечали в Минобороны РФ, процесс был произведен по прямому указанию президента РФ Владимира Путина.

пленные Россия Украина
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