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Появились первые кадры массированного обстрела Куйбышевского района Донецка

Появились первые кадры массированного обстрела Куйбышевского района Донецка
Народные Новости / Дмитрий Астрахань

Вооруженные силы Украины обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, передает РИА Новости. Специальный корреспондент «Народных Новостей» побывал на месте массированного обстрела, зафиксировав разрушения, нанесенные ВСУ гражданской инфраструктуре города.

Утром, 4 июня украинские военные дважды обстреляли Донецк. Первая атака зафиксирована в 11:55 по местному времени. Пять снарядов 122-мм калибра были выпущены по Петровскому району. Через 15 минут еще пять снарядов «накрыли» Куйбышевский район Донецка. Обстрел велся со стороны населенного пункта Пески.

Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань

Как сообщил наш спецкор, прибывший на место обстрела, городская инфраструктура получила значительные повреждения.

«Зафиксировано прямое попадание в дом, видна сгоревшая скорая под другими домом, а также один снаряд попал прямо в школу», — отметил репортер.

Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань
Народные Новости / Дмитрий Астрахань

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.

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