Вооруженные силы Украины обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, передает РИА Новости. Специальный корреспондент «Народных Новостей» побывал на месте массированного обстрела, зафиксировав разрушения, нанесенные ВСУ гражданской инфраструктуре города.
Утром, 4 июня украинские военные дважды обстреляли Донецк. Первая атака зафиксирована в 11:55 по местному времени. Пять снарядов 122-мм калибра были выпущены по Петровскому району. Через 15 минут еще пять снарядов «накрыли» Куйбышевский район Донецка. Обстрел велся со стороны населенного пункта Пески.
Как сообщил наш спецкор, прибывший на место обстрела, городская инфраструктура получила значительные повреждения.
«Зафиксировано прямое попадание в дом, видна сгоревшая скорая под другими домом, а также один снаряд попал прямо в школу», — отметил репортер.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.