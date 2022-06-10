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Появились первые фото со свадьбы Бритни Спирс

Появились первые фото со свадьбы Бритни Спирс

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Бритни Спирс и Сэм Асгари

В сети появились первые фотографии со свадьбы Бритни Спирс и ее жениха Сэма Асгари, которая состоялась накануне вечером. На церемонии присутствовали около 80 гостей, среди которых появились Пэрис Хилтон, Мадонна, Дрю Бэрримор и другие. Родственников певицы на торжество не пригласили.

Невеста надела платье Versace с открытыми плечами, созданное для нее Донателлой Версаче. 

Платье Бритни Спирс
Платье Бритни Спирс

Новость дополняется


xeniasmirnovaКсения Смирнова


Фото
Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


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