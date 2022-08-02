Появились кадры переброски техники и вооружения ВС КНР на побережье провинции Фуцзянь

Стоит подчеркнуть, что провинция Фуцзянь является ближайшей к Тайваню. Вечером 2 августа на острове должен приземлиться самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Власти КНР ранее назвали провокационным визит американской делегации.

Отдыхающие на пляже люди сняли на видео переброску подразделений ВС Китая. Отмечается, что на некоторых участках людям приходиться освобождать место, чтобы пропустить бронетехнику.