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Появились кадры переброски техники и вооружения ВС КНР на побережье провинции Фуцзянь

Появились кадры переброски техники и вооружения ВС КНР на побережье провинции Фуцзянь
MOD Russia/via Globallookpress.com

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) стягивает сухопутные сил на побережье провинции Фуцзянь.

Отдыхающие на пляже люди сняли на видео переброску подразделений ВС Китая. Отмечается, что на некоторых участках людям приходиться освобождать место, чтобы пропустить бронетехнику.

Стоит подчеркнуть, что провинция Фуцзянь является ближайшей к Тайваню. Вечером 2 августа на острове должен приземлиться самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Власти КНР ранее назвали провокационным визит американской делегации.

армия войска Китай
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