Появилась запись выступления Певцова и Лепса в ДНР

Российская Федерация с 24 февраля ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевских властей. Отметим, что многие артисты ездят выступить в ДНР для того, чтобы поддержать жителей.