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Появилась запись выступления Певцова и Лепса в ДНР

Появилась запись выступления Певцова и Лепса в ДНР
Агентство «Москва» / Андрей Любимов

Видеоролик с выступления певца Григория Лепса и актера Дмитрия Певцова в Донецкой Народной Республике был опубликован в Сети.

В ДНР с концертом прибыли также исполнительница Зара и композитор Олег Шаумаров. На выступлении в Кировском прозвучал гимн России, а также избранные патриотические хиты. Гости концерта поделились отрывками с концерта, передает «МК».

Российская Федерация с 24 февраля ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевских властей. Отметим, что многие артисты ездят выступить в ДНР для того, чтобы поддержать жителей. 

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