Видеоролик с выступления певца Григория Лепса и актера Дмитрия Певцова в Донецкой Народной Республике был опубликован в Сети.
В ДНР с концертом прибыли также исполнительница Зара и композитор Олег Шаумаров. На выступлении в Кировском прозвучал гимн России, а также избранные патриотические хиты. Гости концерта поделились отрывками с концерта, передает «МК».
Российская Федерация с 24 февраля ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевских властей. Отметим, что многие артисты ездят выступить в ДНР для того, чтобы поддержать жителей.