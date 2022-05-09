появилась возможность сохранять историю переводов

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Ещё в 2020 году компания Google обещала, что эта функция появится в Google Translate, но это произошло только теперь. Сервис Google Translate начал сохранять историю переводов в вашей учетной записи Google.

Как сообщает Android Police, это нововведение должно быть доступно для всех пользователей Google Translate при запуске приложения. Вы увидите подсказку, в которой будет предложено «создать резервную копию истории переводов» с вариантами «Управление историей» или «использовать переводчик без учетной записи», если вы предпочитаете избегать резервного копирования.

В разделе более глубоких настроек вы можете найти опцию «История», и нажав на нее, вы загрузите все ваши предыдущие переводы в хронологическом порядке. Вы можете добавить в избранное любой отдельный перевод, который вы сделали в Google Translate, для быстрого доступа с помощью значка звездочки в верхнем левом углу на главном главном экране. Все это будет сохранено в вашей учетной записи, чтобы любые другие устройства, на которых вы вошли, могли получить доступ.





Вы можете сохранить свою историю Google Translate, чтобы найти значения слов или фраз, которые вы переводите. Ваши сохраненные переводы синхронизируются между вашими устройствами. Приложение Translate синхронизирует вашу историю с вашего устройства в облако. Когда вы вошли в систему, ваши переводы автоматически сохраняются в облаке.

Google

Вы можете настроить и контролировать, как долго любые запросы хранятся в вашей учетной записи, коснувшись аватара своего профиля в правом верхнем углу главного экрана приложения Google Translate.