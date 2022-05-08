Появилась возможность купить PlayStation 5 дешевле 60 000 рублей

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Паблик PSprices.com нашел вариант купить PlayStation дешевле 60 000 рублей: магазин Camera Authentic Store на площадке AliExpress предлагает «цифровую» версию игровой консоли чуть более, чем за 59 000 рублей. Обычная PlayStation 5 с оптическим приводом стоит чуть дороже 66 000 рублей.





Отмечается, что магазин предлагает глобальные версии PlayStation 5 c бесплатной доставкой и без таможенной пошлины. При этом можно еще получить купон на скидку в размере 10 долларов. Доставка из Китая, так что она займет больше времени, чем если бы консоли доставлялись с российского склада. Нужно отметить, что большинство PlayStation 5 в каталоге Яндекс Маркет предлагаются по цене более 100 000 рублей.