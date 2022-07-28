Повышенный стресс может привести к возникновению тяги к соленой пище

Диетолог Михаил Гинзбург ранее рассказал о полезных свойствах тофу. По его словам, этот продукт способствует профилактике возрастных болезней и увеличивает продолжительность жизни, сообщает телеканал «360». В свою очередь диетолог Дарья Русакова советует есть клубнику, землянику и малину для улучшения состояния почек, передает «Вечерняя Москва.