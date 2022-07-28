Повышенный стресс может привести к возникновению тяги к соленой пище

Тяга к соленой пище является признаком повышенного стресса и развития опасных эндокринных заболеваний. Об этом сообщает издание Al Araby Al Jadeed со ссылкой на мнения врачей.
Медицинские специалисты утверждают, что высокий уровень стресса способствует выработке кортизола. Употребление соленой пищи помогает организму справиться со стрессом, снижая уровень данного гормона.
В некоторых случаях тяга к соленой пище обусловлена развитием болезни Аддисона — редкого эндокринного заболевания, характеризующегося снижением выработке определенных гормонов. Другими признаками этой болезни считаются потеря аппетита, потеря веса, а также появление темных пятен на коже.
Диетолог Михаил Гинзбург ранее рассказал о полезных свойствах тофу. По его словам, этот продукт способствует профилактике возрастных болезней и увеличивает продолжительность жизни, сообщает телеканал «360». В свою очередь диетолог Дарья Русакова советует есть клубнику, землянику и малину для улучшения состояния почек, передает «Вечерняя Москва.