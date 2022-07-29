Повышенный спрос на машины из Китая: Кадаков раскрыл секрет популярности Chery и Geely в России

В России набирает популярность тенденция к покупке подержанных машин китайских марок, сообщило агентство «Автостат». Автоэксперт и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал «Народным Новостям», почему машины из КНР пользуются спросом у россиян в настоящий момент.
В исследовании сказано, что массовый сегмент показал падение на 22,4%. Почти все бренды имеют отрицательную динамику, кроме китайских Chery и Geely, демонстрирующих рост перепродаж. У Chery в первом полугодии 2022 года он составил 27,4%, Geely показала результат в 31,7% .
Автоэксперт Максим Кадаков отметил, что не нужно путать рост на коротком промежутке времени и общий объем продаж машин. По словам специалиста, рост продаж китайских автомобилей в России наблюдается лишь в моменте.
«В последнее время продажи китайских автомобилей увеличились. В прошлом году они составили 6,8% от общего объема рынка. Если заметно увеличивается количество автомобилей на рынке, то соответственно, происходит рост перепродаж. Когда у вас низкая база, то, к примеру, продали больше китайских машин. Из-за этого увеличилась база и наблюдается рост вторичного рынка», — объяснил автоэксперт.
Кадаков отметил, что китайские автомобили в России набирают популярность день за днем. Причиной повышенного спроса на машины из КНР является вакуум, который образовался на рынке автомобилей, подчеркнул специалист.
«Китайцы постепенно становятся более популярными, это очевидно. Сейчас продажи китайских автомобилей идут активно в условиях вакуума. Его пытаются заполнить Lada, вторичные автомобили и китайские машины. В этих условиях заметен большой рост популярности машин из КНР. Сумасшедший рост китайских автомобилей спадет, если все вернется на круги своя, а на рынке появится большое число разнообразных моделей», — подытожил наш собеседник
Ранее первенство на рынке поддержанных автомобилей в России уже одерживала Toyota. Лучшим рамным внедорожником стал Land Cruiser 200. До первого рестайлинга он оснащался 4,7-литровым ДВС 2UZ-FE с отдачей 288 л.с. Эту линейку выбирают как раз из-за двигателя. Он преодолеть до 800-900 тысяч км без поломок, что важно для вторичного рынка.