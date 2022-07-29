Повышенный спрос на машины из Китая: Кадаков раскрыл секрет популярности Chery и Geely в России

«В последнее время продажи китайских автомобилей увеличились. В прошлом году они составили 6,8% от общего объема рынка. Если заметно увеличивается количество автомобилей на рынке, то соответственно, происходит рост перепродаж. Когда у вас низкая база, то, к примеру, продали больше китайских машин. Из-за этого увеличилась база и наблюдается рост вторичного рынка», — объяснил автоэксперт.