Повышенную пенсию могут получить 130 тысяч ямальцев

Размер прожиточного минимума на Ямале после изменений составит 19 832 рублей, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов. При этом для трудоспособного населения этот показатель вырастет до 21 617 рублей, тогда как для пенсионеров он составит 17 056 рублей, а для детей — 19 337 рублей.