Повышенную пенсию могут получить 130 тысяч ямальцев

Президент России Владимир Путин поручил повысить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда на 10%. Это означает, что все государственные выплаты, основанные на этих показателях, также будут проиндексированы, сообщает портал «Красный Север».
Размер прожиточного минимума на Ямале после изменений составит 19 832 рублей, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов. При этом для трудоспособного населения этот показатель вырастет до 21 617 рублей, тогда как для пенсионеров он составит 17 056 рублей, а для детей — 19 337 рублей.
«Увеличивается размер прожиточного минимума, соответственно больше семей попадут под меры господдержки. Мы ожидаем, что более 4000 семей дополнительно смогут ими воспользоваться. Всего увеличение соцвыплат коснется свыше 30 000 человек», — сказал Артюхов
При этом повышение пенсий будет касаться еще свыше 100 000 ямальцев. После изменений средний размер страховой пенсии составит 30 672 рубля.