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Повреждение ЛЭП оставило без электричества более 3,2 тысячи жителей Крыма

Повреждение ЛЭП оставило без электричества более 3,2 тысячи жителей Крыма
unsplash.com

Тысячи крымчан остались без света из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП), сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

Инцидент произошел 18 июля в 11:55 по местному времени. Работники сторонней организации повредили две воздушные линии напряжением 35 кВ, что впоследствии обернулось отключением подстанций «Трудовая» и «Донская».

«Без энергоснабжения остались 3240 абонентов ГУП РК “Крымэнерго” в 19 населенных пунктах Симферопольского района», — приводит сообщение «Крымэнерго» РИА Новости.

Специалисты продолжают работы по восстановлению энергоснабжения. Отключенная нагрузка оценивается в 4,1 МВт.

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