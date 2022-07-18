Повреждение ЛЭП оставило без электричества более 3,2 тысячи жителей Крыма

Инцидент произошел 18 июля в 11:55 по местному времени. Работники сторонней организации повредили две воздушные линии напряжением 35 кВ, что впоследствии обернулось отключением подстанций «Трудовая» и «Донская».

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