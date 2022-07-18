Повреждение ЛЭП оставило без электричества более 3,2 тысячи жителей Крыма

Тысячи крымчан остались без света из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП), сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».
Инцидент произошел 18 июля в 11:55 по местному времени. Работники сторонней организации повредили две воздушные линии напряжением 35 кВ, что впоследствии обернулось отключением подстанций «Трудовая» и «Донская».
«Без энергоснабжения остались 3240 абонентов ГУП РК “Крымэнерго” в 19 населенных пунктах Симферопольского района», — приводит сообщение «Крымэнерго» РИА Новости.
Специалисты продолжают работы по восстановлению энергоснабжения. Отключенная нагрузка оценивается в 4,1 МВт.