Поворот в деле МН17, «пингвинье проклятье» Собчак и новая черта «Омикрона»: главное за 29 января

Голландские власти и родственники погибших при крушении рейса MH17 не стали подавать в суд на Украину, телеведущая и журналист Ксения Собчак в официальном Instagram-аккаунте рассказала о страшном «пингвиньем проклятье», а «Омикрон» может проникать в организм человека через дополнительные пути. Об этих событиях и многом другом — в материале «Народных Новостей».

Голландский журналист ван де Бейк выяснил, почему про Украину «забыли» на суде по делу MH17

Голландские власти и родственники погибших при крушении рейса MH17 не стали подавать в суд на Украину, не закрывшую воздушное пространство в 2014 году, рассказал независимый журналист Эрик ван де Бейк. По его словам, фонду Stichting Vliegramp пришло письмо, где указывалось, что привлечение Украины к ответственности через суд могло негативно сказаться на сотрудничестве Амстердама и Киева в совместной следственной группе.

Академик РАН предупредил о появлении новых путей заражения «Омикроном»

Вице-президент РАН Владимир Чехонин заявил, что определенные мутации в штамме коронавируса «Омикрон» позволяют ему проникать в организм человека через дополнительные пути. По словам эксперта, штамм коронавируса «Омикрон» передается в семь раз быстрее, чем вариант «Дельта». Предполагается, что омикрон-штамм находит больше лазеек в организме человека, что объясняется наличием мутаций.

Расход газа в европейских хранилищах увеличился на треть

Объемы выбранного из европейских хранилищ газа в январе увеличились на треть в сравнении со средним показателем за предыдущие пять лет. Отмечается, что расход топлива увеличивается, несмотря на то, что в Европе держится довольно теплая погода: температура воздуха на 2,5 градуса выше, чем годом ранее.

Последние минуты полета разбившегося Ми-8 под Ульяновском попали на видео

Вертолет Ми-8 упал на лед Куйбышевского водохранилища недалеко от санатория «Дубки». В результате аварии один человек погиб, еще двое получили травмы средней степени тяжести. Предварительной причиной ЧП могла стать техническая неисправность. Кадры падения Ми-8 попали на видео, на нем видно, как вертолет спокойно летит по указанному направлению.

Ксению Собчак после отдыха в Аргентине преследует страшное «пингвинье проклятье»

Телеведущая и журналист Ксения Собчак в официальном Instagram-аккаунте рассказала о страшном «пингвиньем проклятье», которое преследует ее после незабываемого отдыха в Аргентине. По словам журналистки, на ее стиль в одежде влияют многие факторы, так недавно она приобрела пуховик за 180 тысяч рублей. Однако верхняя одежда странно села на телеведущую и напомнила по форме пингвина.

Путин поручил Верховному суду разъяснить вопросы превышения самообороны до июня

Президент России Владимир Путин обратился к Верховному суду с рекомендацией до июня 2022 года подготовить разъяснения по превышению пределов необходимой обороны. Российский лидер отметил, что Верховному суду РФ было рекомендовано обобщить судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны при защите от посягательства.

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