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Поверьте, у губернатора много времени, чтобы все 89 обещанных станций метро вычеркнуть из Генплана — бизнесмен Пригожин

Поверьте, у губернатора много времени, чтобы все 89 обещанных станций метро вычеркнуть из Генплана — бизнесмен Пригожин
wikimedia.org/Alex ‘Florstein’ Fedorov/CC BY-SA 4.0

Предприниматель Евгений Пригожин выразил уверенность, что Генеральный план Смольного по открытию 89 станций метрополитена в Петербурге через 25 лет является бредом. Подробнее об этом он рассказал в интервью корреспонденту «Невских Новостей».

Журналист поинтересовался, каким образом власти Петербурга могут нарушить свои обещания, утвержденные документально. Бизнесмен в ответ заявил, что ежегодно в генплан вносятся изменения, которые позволят в корне изменить заявленные ранее инициативы.

«В этом пакете тысячи изменений, которые касаются как значительных, так и незначительных объектов. Поэтому поверьте мне, у губернатора будет достаточно времени, чтобы все 89 станций вышвырнуть прочь из Генплана», — сказал Пригожин.

Предприниматель отметил, что Смольный специально не обещает реализации конкретных проектов в определенные сроки, потому что никто ничего не собирается делать.

С полным текстом интервью можно ознакомиться на сайте «Невских Новостей».

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