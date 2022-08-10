Поверьте, у губернатора много времени, чтобы все 89 обещанных станций метро вычеркнуть из Генплана — бизнесмен Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин выразил уверенность, что Генеральный план Смольного по открытию 89 станций метрополитена в Петербурге через 25 лет является бредом. Подробнее об этом он рассказал в интервью корреспонденту «Невских Новостей».
Журналист поинтересовался, каким образом власти Петербурга могут нарушить свои обещания, утвержденные документально. Бизнесмен в ответ заявил, что ежегодно в генплан вносятся изменения, которые позволят в корне изменить заявленные ранее инициативы.
«В этом пакете тысячи изменений, которые касаются как значительных, так и незначительных объектов. Поэтому поверьте мне, у губернатора будет достаточно времени, чтобы все 89 станций вышвырнуть прочь из Генплана», — сказал Пригожин.
Предприниматель отметил, что Смольный специально не обещает реализации конкретных проектов в определенные сроки, потому что никто ничего не собирается делать.
С полным текстом интервью можно ознакомиться на сайте «Невских Новостей».