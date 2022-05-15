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    Поверхностное лечение: в Сеть попало видео с аптечкой, которую выдают украинским солдатам на линии фронта

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Поверхностное лечение: в Сеть попало видео с аптечкой, которую выдают украинским солдатам на линии фронта

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    Федеральное агентство новостей

    В Сети набирает популярность видео с обзором содержимого аптечки, которые выдают военным Украины. Автор видео подчеркивает, что в ней нет ни одного препарата на случай ранения.

    «В данный аптечке представлены только турникет, бинты, салфетки, пластырь, перчатки и ножницы. Ни одного гемостатического средства, ни одного противошокового или обезболивающего средства», — отмечает она.

    Плачевное состояние амуниции украинских солдат подтверждается большим количеством сообщений от самих военных. Так, украинцы из 115-й бригады ранее обратились к президенту Владимиру Зеленскому, заявив, что были вынуждены бежать с позиций из-за непредусмотрительности военного руководства. При этом не хватает как боеприпасов, так и медикаментов.    

    «Перчатки есть, эластичный бинт. Ничего обезболивающего, чисто поверхностное лечение», — добавила автор ролика, указав, что такие аптечки выдали 93-й бригаде.

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