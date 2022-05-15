Поверхностное лечение: в Сеть попало видео с аптечкой, которую выдают украинским солдатам на линии фронта

Плачевное состояние амуниции украинских солдат подтверждается большим количеством сообщений от самих военных. Так, украинцы из 115-й бригады ранее обратились к президенту Владимиру Зеленскому, заявив, что были вынуждены бежать с позиций из-за непредусмотрительности военного руководства. При этом не хватает как боеприпасов, так и медикаментов.