Поверенный России в Канаде назвал отправку турбины в Германию нарушением санкций

По словам дипломата, это решение является прецедентом. Однако Оттава пытается убедить Украину в том, что будущего послабления быть не должно. При этом очевидно, что односторонние ограничения даже без ответных действий наносят урон не только тем, против кого они введены, но и их авторам. Проскуряков рассказал об этом во время эфира на телеканале «Россия-24».