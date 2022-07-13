Поверенный России в Канаде назвал отправку турбины в Германию нарушением санкций

Решение Оттавы по отправке в ФРГ турбины, которая нужна для работы газопровода «Северный поток», является явным нарушением введенных санкций. Об этом рассказал поверенный в делах России в Канаде Владимир Проскуряков.
По словам дипломата, это решение является прецедентом. Однако Оттава пытается убедить Украину в том, что будущего послабления быть не должно. При этом очевидно, что односторонние ограничения даже без ответных действий наносят урон не только тем, против кого они введены, но и их авторам. Проскуряков рассказал об этом во время эфира на телеканале «Россия-24».
Ранее премьер Канады Джастин Трюдо сообщил, что Оттаве тяжело было принять решение о передаче Германии турбины для «СП». Об этом рассказал RT.