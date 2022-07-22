Поведение украинских беженцев привело к проблемам с экологией в Бельгии

Специалисты проанализировали взятые пробы и обнаружили, что концентрация отходов в воде в сравнении с апрельскими данными оказалась выше на 32%. По предположениям экспертов, происходящему способствовали украинцы, которые загрязняют реки продуктами жизнедеятельности, а не пользуются общественными туалетами. При этом материал, появившийся в бельгийском СМИ, в скором времени исчез с сайта.