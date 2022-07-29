Поведение охранников на концерте Галкина в Турции возмутило фанатов

Посетители концерта комика Максима Галкина в турецкой Анталье пожаловались на странности организации мероприятия. Охранники отбирали у фанатов бутылки с водой, сообщает портал BLITZ+.
Вероятно, Галкин боялся, что в него во время выступления полетят тяжелые предметы. Поэтому он мог приказать охране отбирать у зрителей на входе все, что может выразить отношение публики к покинувшему Россию артисту.
«Пришли на выступлении в +38°C, а на входе забирали бутыли с водой», — пожаловались поклонники комика в соцсетях.
Ранее экс-депутат ГД РФ Роман Худяков заявил, что Галкин и его супруга Алла Пугачева готовятся к переезду в США, сообщает «360». Семья уже занимается продажей и переоформлением недвижимости, уточнил парламентарий.