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Поведение охранников на концерте Галкина в Турции возмутило фанатов

Поведение охранников на концерте Галкина в Турции возмутило фанатов
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Посетители концерта комика Максима Галкина в турецкой Анталье пожаловались на странности организации мероприятия. Охранники отбирали у фанатов бутылки с водой, сообщает портал BLITZ+.

Вероятно, Галкин боялся, что в него во время выступления полетят тяжелые предметы. Поэтому он мог приказать охране отбирать у зрителей на входе все, что может выразить отношение публики к покинувшему Россию артисту.

«Пришли на выступлении в +38°C, а на входе забирали бутыли с водой», — пожаловались поклонники комика в соцсетях.

Ранее экс-депутат ГД РФ Роман Худяков заявил, что Галкин и его супруга Алла Пугачева готовятся к переезду в США, сообщает «360». Семья уже занимается продажей и переоформлением недвижимости, уточнил парламентарий.

анталья максим галкин Турция
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RusNewsToday24
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