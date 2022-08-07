Новости0

Повара и горничную заподозрили в причастности к отравлению главы ВГА Херсонской области

Повара и горничную заподозрили в причастности к отравлению главы ВГА Херсонской области
pxhere.com

Личного повара и домработницу подозревают в возможном отравлении главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, 3 августа у чиновника онемели кончики пальцев и помутился рассудок. Сальдо почувствовал признаки отравления после приема пищи, которую приготовил новый повар. Горничная привела его в дом главы херсонской ВГА за день до произошедшего.

В настоящее время пострадавший находится на лечении в научно-исследовательском институте имени Склифосовского в Москве. Врачи диагностировали ему отравление неизвестным веществом. В ближайшие дни будут готовы результаты анализов.

владимир сальдо глава вга отравление подозрение херсонская область
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.