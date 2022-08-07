Повара и горничную заподозрили в причастности к отравлению главы ВГА Херсонской области

По предварительным данным, 3 августа у чиновника онемели кончики пальцев и помутился рассудок. Сальдо почувствовал признаки отравления после приема пищи, которую приготовил новый повар. Горничная привела его в дом главы херсонской ВГА за день до произошедшего.