Повара и горничную заподозрили в причастности к отравлению главы ВГА Херсонской области

Личного повара и домработницу подозревают в возможном отравлении главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По предварительным данным, 3 августа у чиновника онемели кончики пальцев и помутился рассудок. Сальдо почувствовал признаки отравления после приема пищи, которую приготовил новый повар. Горничная привела его в дом главы херсонской ВГА за день до произошедшего.
В настоящее время пострадавший находится на лечении в научно-исследовательском институте имени Склифосовского в Москве. Врачи диагностировали ему отравление неизвестным веществом. В ближайшие дни будут готовы результаты анализов.