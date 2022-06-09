Поцелуи моделей, вог и российская балерина: Mugler представил фэшн-фильм с Беллой Хадид и дочерью Мадонны Лурдес Леон

Белла Хадид

Бренд Mugler представил фэшн-фильм, посвященный весенне-летней коллекции, в котором снялись Белла Хадид, дочь Мадонны Лурдес Леон, супермодели 90-х Шалом Харлоу и Амбер Валетта, Хлоя Севиньи, Адут Акеч, певица Megan Thee Stallion и актриса Доминик Джексон.

Лурдес Леон Белла Хадид Амбер Валетта и Шалом Харлоу

В ярком образе в видео появляется и дочь Мадонны Лурдес Леон, которая закрепилась в статусе востребованной и хайповой модели благодаря сотрудничеству с Versace, Marc Jacobs и брендом Рианны Savage x Fenty. Ну а самым запоминающимся эпизодом стал поцелуй двух див мира моды 90-х — моделей Шалом Харлоу и Амбер Валетты.

Сезон весна-лето — 2022 года знаменует собой первую коллекцию Кейси Кадавалладера с тех пор, как основатель дома Манфред Тьерри Мюглер скончался в январе этого года, незадолго до начала производства коллекции. Поэтому в мини-фильме, конечно, почтили его память: и традиционной надписью, и эпизодом, в котором российская прима-балерина Мария Кочеткова и звезда танцевального стиля вог Барби Сваи танцуют в архивном платье Thierry Mugler из кутюрной коллекции 1998 года. Любопытно, что тогда на подиуме этот наряд также представляла российская модель Наталья Семанова.

Я всегда думал о нем, когда работал, и гадал: что он подумает? И сделает ли это его счастливым? Я чувствую гораздо большую ответственность за то, чтобы продвигать его дело вперед и следить за тем, чтобы его вклад в моду и культуру обретал все большую и большую жизнь по мере нашего развития,

— сказал креативный директор бренда.

Белла Хадид

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