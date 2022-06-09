Культура0

Поцелуи моделей, вог и российская балерина: Mugler представил фэшн-фильм с Беллой Хадид и дочерью Мадонны Лурдес Леон

Поцелуи моделей, вог и российская балерина: Mugler представил фэшн-фильм с Беллой Хадид и дочерью Мадонны Лурдес Леон

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]

Новости моды





105


Белла Хадид

Бренд Mugler представил фэшн-фильм, посвященный весенне-летней коллекции, в котором снялись Белла Хадид, дочь Мадонны Лурдес Леон, супермодели 90-х Шалом Харлоу и Амбер Валетта, Хлоя Севиньи, Адут Акеч, певица Megan Thee Stallion и актриса Доминик Джексон.

Лурдес ЛеонЛурдес ЛеонБелла ХадидБелла ХадидАмбер Валетта и Шалом ХарлоуАмбер Валетта и Шалом Харлоу

В ярком образе в видео появляется и дочь Мадонны Лурдес Леон, которая закрепилась в статусе востребованной и хайповой модели благодаря сотрудничеству с Versace, Marc Jacobs и брендом Рианны Savage x Fenty. Ну а самым запоминающимся эпизодом стал поцелуй двух див мира моды 90-х — моделей Шалом Харлоу и Амбер Валетты.

Амбер Валетта и Шалом Харлоу

Сезон весна-лето — 2022 года знаменует собой первую коллекцию Кейси Кадавалладера с тех пор, как основатель дома Манфред Тьерри Мюглер скончался в январе этого года, незадолго до начала производства коллекции. Поэтому в мини-фильме, конечно, почтили его память: и традиционной надписью, и эпизодом, в котором российская прима-балерина Мария Кочеткова и звезда танцевального стиля вог Барби Сваи танцуют в архивном платье Thierry Mugler из кутюрной коллекции 1998 года. Любопытно, что тогда на подиуме этот наряд также представляла российская модель Наталья Семанова.

Я всегда думал о нем, когда работал, и гадал: что он подумает? И сделает ли это его счастливым? Я чувствую гораздо большую ответственность за то, чтобы продвигать его дело вперед и следить за тем, чтобы его вклад в моду и культуру обретал все большую и большую жизнь по мере нашего развития,

— сказал креативный директор бренда.

Белла ХадидБелла ХадидБелла Хадид

Лурдес ЛеонЛурдес Леон

Лурдес Леон

Хлоя СевиньиХлоя СевиньиМеган Ти СталлионМеган Ти СталлионШалом ХарлоуШалом ХарлоуШалом Харлоу

 

Амбер ВалеттаАмбер ВалеттаАмбер Валетта

Адут АкечАдут Акеч


nadjabeschНадя Бесчетникова


Фото
Кадры из видео


Фото
Архивы пресс-служб


Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.