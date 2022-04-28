Потребление электроэнергии сетью Bitcoin снизилось на 25% в первом квартале 2022 года

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В конце мая прошлого года Илон Маск убедил лидеров биткойн-индустрии сформировать «Совет по майнингу биткойнов» — Bitcoin Mining Council (BMC), а в середине июля 2021 BMC запустил свои общедоступные службы и веб-сайт.

BMC cейчас — это группа, состоящая из 44 биткойн-майнинговых компаний. По оценкам экспертов, на их долю приходится 50% всемирной сети Биткойн, или 100.0 экзахеш (EX/c).

25 апреля 2022 года организация опубликовала отчёт, в котором обсуждаются улучшения в области устойчивого использования энергии в индустрии майнинга биткойнов в первом квартале 2022 года. Выводы отчёта BMC показывают, что потребление электроэнергии биткойнами снизилось на 25% в первом квартале 2022 года по сравнению с предыдущим годом.

Отчёт ВМС стал результатом сбора данных у компаний, входящих в совет, о потреблении электроэнергии, её источниках и хешрейте.

Генеральный директор входящей в совет MicroStrategy Майкл Сэйлор (Michael Saylor) заявил, что хешрейт майнинга биткоинов в годовом исчислении вырос на 23%, а потребление энергии снизилось на 25% из-за увеличения эффективности добычи на 63%.

Бизнесмен отметил, что Bitcoin «использует незначительное количество глобальной энергии (16 бит в секунду) и генерирует незначительные выбросы углерода (8 бит в секунду). Сэйлор добавил, что блокчейн первой криптовалюты является «лидером отрасли в области устойчивого развития».

«Мы наблюдали увеличение эффективности на 63% в годовом исчислении благодаря достижениям в области полупроводниковых технологий, быстрому расширению майнинга в Северной Америке, исходу из Китая и повсеместному внедрению устойчивой энергетики и современных методов майнинга биткоинов», — заявил глава MicroStrategy.

Отчёт был опубликован вскоре после того, как группа конгрессменов США обратилась в Агентство по охране окружающей среды США (EPA) с просьбой проанализировать, соблюдают ли

майнинговые компании законы об охране окружающей среды.