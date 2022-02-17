Потопим за раз: Кедми предупредил, США могут лишиться флота в случае новой провокации близ Курил

Потопим за раз: Кедми предупредил, США могут лишиться флота в случае новой провокации близ Курил Новости
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Фрегаты НАТО во время маневров в Средиземном море пытались вести разведку российских кораблей, сообщает РИА Новости. Североатлантический альянс боится, что ВМФ России сможет нейтрализовать любые американские судна, поэтому пытается выведать особенности строения российских кораблей, рассказал в беседе с «Народными Новостями» израильский политолог Яков Кедми.

«Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во время проведения во вторник группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря», — рассказал источник РИА Новости.

Потопим за раз: Кедми предупредил, США могут лишиться флота в случае новой провокации близ Курил

По данным издания, российские экипажи ракетных крейсеров обнаружили излучения РЛС кораблей НАТО, определили их параметры и взяли на сопровождение. Израильский политолог Яков Кедми рассказал «Народным Новостям», что в Альянсе опасаются того факта, что российский флот может нейтрализовать корабли НАТО, поэтому ведут разведку.

«Российский флот очень быстро развивается, НАТО очень опасаются, что ВМФ РФ может достигнуть такой силы, что будет в состоянии нейтрализовать американский флот и флот Альянса. Они пытаются всеми способами определить, как развивается электронная часть российского флота. С помощью электронного контроля они пытаются следить за его движениями, командами и тактикой», — рассказал Кедми.

Потопим за раз: Кедми предупредил, США могут лишиться флота в случае новой провокации близ Курил

По словам политолога, электронная разведка ведется практически всегда, но ее можно подавить. В таких случаях нужно определить предпочтительный способ борьбы, подчеркнул Кедми. Он отметил, что провокации НАТО будут продолжаться и дальше, но теперь Альянс будет выбирать новые места для их проведения.

«Провокации будут там, где США уверены, что реакция России будет достаточно резкой и сильной. Но в то же время в НАТО должны знать, что средства, которые они используют, не пострадают. Например, вряд ли они попытаются пройти еще раз в Азовское море и в территориальные воды России в районе Курильских островов. В этих местах было ясно сказано, что следующая попытка закончится потоплением судна», — подытожил наш собеседник.

Ранее «Народные Новости» писали, что Яков Кедми заявил, что смертоносный ответ России заставит США пожалеть о провокации с подлодкой вблизи Курил.

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