Внучатый племянник 35-го президента США Джона Кеннеди рассказал в соцсетях, что был наемником на Украине.
Потомок 35-го президента Соединенных Штатов Джон Конор Кеннеди рассказал, что был на Украине, однако недолго. При этом в стране он находился в качестве наемника. По словам потомка американского экс-президента, он не раскрывал своего настоящего имени.
Ранее Министерство внутренних дел ЛНР сообщило, что западные наемники подгоняют подразделения украинских военных, наступающих на Сватовском направлении.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.