Потерявший 7500 биткойнов британец привлечет к поиску робособак Boston Dynamics

Британский инженер Джеймс Хауэллс (James Howells), который в 2013 году случайно выбросил жесткий диск с 7 500 биткойнами (о нём мы писали в статье про криптокошельки), планирует задействовать в поисках накопителя на свалке двух робособак от Boston Dynamics. Один робот стоит сейчас почти 75 000 долл. США.





По словам Джеймса, робопсов планируется использовать для сканирования земли и обеспечения безопасности. Также их оснастят камерами видеонаблюдения для охраны территории свалки ночью.

По текущему курсу стоимость потерянных биткоинов британца составляет более 160 млн долл. США.





Владелец диска в интервью Business Insider отметил, что разработал план поиска с помощью экспертов-консультантов и получил финансирование от двух венчурных инвесторов. Однако власти города Ньюпорт до сих пор не одобрили операцию по поиску на свалке.

Представитель администрации заявил, что Хауэллс не предоставил достаточных аргументов, чтобы убедить город.

«Его предложения представляют значительный экологический риск, который мы не можем принять», — заявил представитель мэрии.

Более того, в январе 2021 года британец предложил властям Ньюпорта около $72 млн за осуществление раскопок на свалке своими силами, но получил отказ.

Как бы то ни было, Джеймс Хауэллс — это настоящая иллюстрация правила «никогда не сдавайся».