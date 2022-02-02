Потерявшая работу Лолита Милявская сделала неожиданное заявление о прививке от COVID-19

Популярная певица Лолит Милявская не примет участие в проекте на телеканале «МУЗ-ТВ», где она должна была выступить в роли ведущей. Звезда заразилась коронавирусом и вынуждена уйти на карантин.

Милявская опубликовала в соцсети Instagram видео, в котором рассказала подписчикам и поклонникам о последних событиях. Она сообщила, что сразу два теста на коронавирус оказались положительными, и теперь она вынуждена будет провести какое-то время дома на карантине.

Лолита подчеркнула, что привилась, и болезнь проходит в легкой форме. По словам Милявской, только один день была небольшая температура, а потом из симптомов остался только один не самый серьезный признак — заложенность носа.

«Я оценила прививку, с ней все проходит быстрее, теперь я наконец-то это понимаю. Температура была только один день, не самая высокая, вполне можно пережить», — рассказала Милявская.

Лолита призналась, что очень жалеет о том, что ей не удастся из-за карантина стать ведущей нового шоу на «МУЗ-ТВ», но даже в этой ситуации звезда предпочла отыскать что-то хорошее — вдруг карты легли так, что канал нашел не менее талантливого ведущего, и передача от итого только выиграет.

Звезда отметила, что скучать ей на карантине не придется — она намерена перебрать гардероб и избавиться от ненужных вещей, также Лолита отложила как раз на такой случай несколько книг, которые давно собиралась прочесть.

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