Потенциально 12 новых стран могут начать принимать карту «Мир»

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Банковскую карту «Мир» могут начать принимать в 12 популярных среди туристов странах. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на Петербургском международном экономическом форуме.

«Сейчас мы по линии туристических ведомств ведем работу по продвижению карточки “Мир” в семи новых странах. В ближайшее время планируем начать такой диалог еще с пятью странами. То есть у нас потенциально 12 новых стран может начать принимать карту “Мир”. И все это популярные туристические направления. Называть конкретные страны пока не буду, но география достаточно обширная: это страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока», – сказала Зарина Догузова.

Она отметила, что Ростуризм принимает активное участие в продвижении за рубежом российской платежной системы «Мир».

«В текущих непростых условиях, когда у наших туристов за рубежом больше не работают карты западных платежных систем, возможность расплатиться в отеле, кафе или магазине карточкой нашей платежной системы – это не только вопрос комфорта, но и безопасности отдыха», – подчеркнула глава ведомства.

Сейчас российские туристы могут расплатиться картой «Мир» почти во всех отелях Турции. Также российские карты принимают во многих популярных торговых точках этой страны, добавила Догузова.