Посты в социальных сетях могут стать объектами авторского права в России

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Совет блогеров при Совете Федерации предложил внести дополнения в Гражданский кодекс РФ, расширив список объектов авторского права на «пользовательский контент». Об этом «Ведомостям» заявила координатор совета, соавтор инициативы Валерия Рытвина. Проект закона планируется внести в Госдуму уже осенью. Это позволит защищать такой контент в рамках законодательства. Соавтор инициативы Денис Новак, доцент НИУ ВШЭ, ссылается в этом плане на зарубежный опыт.





«В Канаде это уже закреплено в законе об авторском праве, но широкого распространения эта практика в мире пока не получила», — уточнил он. Также Новая пояснил, зачем это нужно.

«Какие-то площадки в интернете, как показывает практика, относят пользовательский контент к категории объектов авторских прав, подлежащих защите. Какие-то – нет и отказывают в таковой. Закрепление понятия «пользовательский контент» на законодательном уровне несет в себе, по сути, вспомогательную функцию и снимет этот вопрос», – считает эксперт.

В России уже много лет идёт борьба с пиратством. Это, в частности, «антипиратский меморандум», подписанный всеми крупными участниками рынка. Однако сейчас явление снова начало набирать обороты.

«В последнее время ко мне все чаще стали обращаться те, у кого копируют, выдают за свое и затем продают курсы, брошюры, так называемые гайды. Конечно, судебная экспертиза помогла бы разобраться. Но мало кто сейчас доходит до дорогостоящих экспертиз», — заявила Рытвина. Это подтверждают и блогеры.

«У меня много уроков, которые раньше продавались в соцсетях просто как ссылки на видео. Они пиратились и распространялись за бесценок на сайтах-складчинах. И моя жалоба на одно из таких нарушений к администраторам сайта закончилась тем, что меня сначала попросили доказать, что это мой урок, а потом заблокировали», — рассказала основатель кулинарной онлайн-школы Виктория Бредис. По её словам, сейчас уроки представлены на официальных площадках, однако проблему пиратства это не решило полностью. На проблему пожаловалась также блогер Наталья Роса.

А член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко подтвердил, что без документов блогеры не могут обратиться в суд и доказать свою правоту. Проблемы возникают и на зарубежных, и на отечественных площадках.