Построенный в Мурмашах COVID-госпиталь за 969 млн оказался непригоден из-за высокой пожароопасности

«Каким образом этот госпиталь был собран за 10 дней — для меня вообще это загадка. С учетом того, что нужно не только эти конструкции возвести, но необходимо и оборудовать его медицинским оборудованием, инженерными системами», — отметил президент ассоциации обслуживающих недвижимость компаний Сергей Креков в беседе с Федеральным агентством новостей.