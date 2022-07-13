Построенный в Мурмашах COVID-госпиталь за 969 млн оказался непригоден из-за высокой пожароопасности

Госпиталь для коронавирусных больных, построенный в поселке Мурмаши Мурманской области, оказался непригоден из-за высокой пожароопасности.
На строительство региону было выделено 969 миллионов рублей. Однако госпиталь так и не принял ни одного пациента, поскольку его построили со всеми возможными нарушениями.
«Каким образом этот госпиталь был собран за 10 дней — для меня вообще это загадка. С учетом того, что нужно не только эти конструкции возвести, но необходимо и оборудовать его медицинским оборудованием, инженерными системами», — отметил президент ассоциации обслуживающих недвижимость компаний Сергей Креков в беседе с Федеральным агентством новостей.
МЧС выдало заключение госпиталю — не пригоден для применения. Как оказалось, его возвели из материалов высокой пожарной опасности КМ5. Поскольку в помещении должны лежать люди на ИВЛ и находиться кислородные баллоны, в любой момент весь госпиталь мог вспыхнуть словно спичечный коробок.