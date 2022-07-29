Пострадавших под обстрелом ВСУ в Еленовке украинских военнопленных доставили в больницы Донецка

Украинские военнопленные, пострадавшие в результате обстрела исправительной колонии в Еленовке, были доставлены в Донецк, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, раненых распределили по нескольким больницам. Пациенты с тяжелыми ранениями уже получили необходимую помощь.
«Четырнадцатая больница и в Петровском районе реабилитационный центр», — сказал Басурин в комментарии журналистам.
Минувшей ночью ВСУ нанесли удар по колонии к югу от Донецка, где содержались украинские военнопленные. Артиллеристы вели огонь из американской РСЗО HIMARS по координатам, полученным от Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. В экспертном сообществе уверены, что обстрел велся сознательно с целью ликвидировать пленных, способных рассказать о преступлениях ВСУ.