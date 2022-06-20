Пострадавшие от природных пожаров россияне получат материальную поддержку

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О мерах по ликвидации последствий пожаров на территориях Красноярского края, Кемеровской области, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей», заявили в Кремле.
Согласно документу, пострадавшие от природных пожаров до 1 июля получат материальную поддержку. Помимо того, до 15 ноября власти страны обязаны завершить первостепенные работы в пострадавших от пожаров регионах России, в том числе решив вопросы с жильем.
Глава государства ранее поручил кабинету министров и губернаторам принять меры для сокращения площади возгораний на 50% с 2022 по 2030 год. Муниципальным властям было поручено ежегодно, не позже 1 марта, предоставлять отчет в правительство о выполнении соответствующих распоряжений.