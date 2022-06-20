Пострадавшие от природных пожаров россияне получат материальную поддержку

Глава государства ранее поручил кабинету министров и губернаторам принять меры для сокращения площади возгораний на 50% с 2022 по 2030 год. Муниципальным властям было поручено ежегодно, не позже 1 марта, предоставлять отчет в правительство о выполнении соответствующих распоряжений.