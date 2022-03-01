Постпреды ЕС одобрили запрет на вещание RT и Sputnik в странах Евросоюза

Российская международная сеть информационных телеканалов Russia Today и новостное агентство Sputnik больше не будут вещать на территории стран Европейского союза. Такое решение утвердили постоянные представители 27 государств международной организации.

Постпреды стран Евросоюза также рассмотрели вопрос о запрете участия в проектах, финансовую поддержку которым оказывает Российский фонд прямых инвестиций. По итогу обсуждений запрет был одобрен, сообщило французское председательство в совете европейской организации.

Экономические и финансовые санкции продолжают сыпаться на Россию на фоне спецоперации на украинской территории, проводимой Вооруженными силами РФ. Военные мероприятия преследуют цель защитить население Донбасса и провести демилитаризацию Украины, власти которой ставят под угрозу безопасность мирных жителей.

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