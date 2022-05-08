Постпредства стран СНГ при ООН создали онлайн-проект о стихах поэтов-фронтовиков

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Постпредства стран СНГ при ООН запустили совместный онлайн-проект. Он приурочен к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил секретарь миссии РФ Федор Стржижовский.
В рамках проекта страны-участницы должны опубликовать строки из произведений своих поэтов-фронтовиков. Как отметил дипломат, Победу в войне можно было приблизить не только мужеством и подвигами в бою, но и творчеством, передает РИА Новости.
«Их стихи заучивали наизусть, с ними шли в атаку, в них находили ободрение и утешение. В этих строках заключена невероятная сила слова, сплотившая миллионы людей вокруг общей цели — борьбы с фашизмом», — подчеркнул Стржижовский.
Основной фокус проекта на традициях народов СНГ, добавил дипломат. По его словам, с Победы прошли десятки лет, однако ее мотивы по-прежнему звучат на многих языках мира.