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Постпред России при ЕС Чижов заявил, что не нужно опасаться санкций против российского золота

Постпред России при ЕС Чижов заявил, что не нужно опасаться санкций против российского золота
pxhere.com

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что не нужно опасаться последствий введения возможных санкций в отношении российского золота, сообщает РИА Новости.

«Золото — это символический товар, но, по сути дела, тот экспорт, который в последнее годы имел место из нашей страны, он был минимальный», — рассказал Чижов.

Дипломат добавил, что никакие решения в отношении российского золота не окажут влияния на экономику страны.

Напомним, что США ввели запрет на ввоз в страну российского золота. До этого страны G7 в совместном заявлении объявили о том, что будут ограничивать доходы России от золота.

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