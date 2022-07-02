Постпред России при ЕС Чижов заявил, что не нужно опасаться санкций против российского золота

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что не нужно опасаться последствий введения возможных санкций в отношении российского золота, сообщает РИА Новости.
«Золото — это символический товар, но, по сути дела, тот экспорт, который в последнее годы имел место из нашей страны, он был минимальный», — рассказал Чижов.
Дипломат добавил, что никакие решения в отношении российского золота не окажут влияния на экономику страны.
Напомним, что США ввели запрет на ввоз в страну российского золота. До этого страны G7 в совместном заявлении объявили о том, что будут ограничивать доходы России от золота.