Постпред России при ЕС Чижов: спецоперация на Украине идет по плану

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Специальная операция России на Украине, призванная обеспечить демилитаризацию и денацификацию страны, продвигается в полном соответствии с графиком. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов.
Дипломат подчеркнул, что темпы военной операции не настолько быстрые, как этого хотели бы «некоторые люди» на территории России. Однако она продолжается и ее скорость зависит от множества различных факторов и аспектов происходящего на Украине.
«Я могу заверить вас, что специальная военная операция, которую Россия начала 24 февраля, проводится в соответствии с графиком», — заявил постпред в интервью Sky News.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи о якобы «ультиматумах» украинских властей России по «Азовстали». Он призвал граждан не верить подобным сообщениям, передает «Царьград».