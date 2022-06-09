Постпред РФ Кузнецов: претензии Украины к России из-за борща раздражают членов ЮНЕСКО

Представители Украины в ЮНЕСКО начали писать слово «Россия» с маленькой буквы, заявил российский постпред при организации Кузнецов Александр.
Кузнецов сообщил, что украинская делегация обвинила Россию в том, что она якобы «представляет опасность для украинского борща». Он заметил, что претензии представителей Киева в организации все больше раздражают другие страны.
Ранее ЮНЕСКО исключило возможность лишения России статуса государства — члена организации. В организации отметили, что это невозможно, пока Россия состоит в ООН.